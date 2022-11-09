В Москве задержали блогера Некоглая, снявшего пародийный ролик про российского военного

UPD: Суд решил депортировать блогера Некоглая из России и назначил ему штраф в размере 5 тысяч рублей, передает РБК.

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В Москве задержали блогера Некоглая (Николай Лебедев), сообщает РБК со ссылкой на его представителя. Два дня назад он разместил в TikTok ролик-пародию на российских военных. После этого на него пожаловалась директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Его задержали, юрист у него есть, больше пока ничего сказать не могу», — приводит РБК слова Роберто Панчвидзе, президента агентства INVITE, которое представляет интересы блогера.

По данным Mash, стримера задержали в квартире в районе Москвы-Сити. В настоящее он находится в полицейском отделе. По предварительной информации, блогера задержали за нарушение миграционного законодательства: Лебедев является гражданином Молдовы, но документов, удостоверяющих личность, у него при себе не оказалось.

Два дня назад Некоглай опубликовал пародийный ролик на солдата, который отбрасывает от себя гранаты, сброшенные с квадрокоптера. После этого директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала его «выродком» и пообещала обратился в правоохранительные органы.







