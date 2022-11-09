В Воронежской области возбудили уголовное дело после публикации снимков со связанными детьми в доме-интернате

Следственный комитет (СК) по Воронежской области возбудил уголовное дело о нарушении прав воспитанников Бутурлиновского детского дома-интерната для умственно отсталых детей. Правоохранительные органы заинтересовались учреждением после того, как «Блокнот. Воронеж» опубликовал снимки связанных детей.

В конце октября в редакцию «Блокнота» поступила информация об издевательствах над воспитанниками Бутурлиновского дома-интерната для детей с умственной отсталостью. Издание опубликовало ряд снимков, свидетельствующих о применении насилия к детям — их раздевали и привязывали к кроватям или скамейкам якобы за плохое поведение. Источник издания утверждает, что воспитанникам могли не оказывать медпомощь, не давать игрушек и повторных ужинов, а оставшиеся продукты сотрудники учреждения, вероятно, забирали себе.

В соцзащите информацию журналистов назвали недостоверной, сославшись на итоги проверки в рамках внепланового выезда. Глава департамента Ольга Сергеева заявила, что «сотрудники интерната показали хороший уровень обеспечения комфортного проживания для детей и подростков с ментальными расстройствами». Тем временем источник издания утверждает следующее:

«Когда в детском доме ждут «гостей», руководитель учреждения умеет очень быстро создавать красивую картинку, радующую глаз посторонних. А в повседневной жизни бытует другая реальность, в которой в игровых комнатах отсутствуют игрушки и можно видеть связанных детей. Причем фиксации подвергаются дети без назначения психиатра. Это своеобразный способ «воспитания», который настоятельно «рекомендует» руководство детского дома».

Следователи также не обнаружили признаков нарушений в детском учреждении. Несмотря на это, региональный СК возбудил уголовное дело об истязании несовершеннолетних (ч.2 ст.117 УК РФ). В пресс-службе ведомства сообщили, что следователи провели осмотр места происшествия, опросили сотрудников учреждения, изъяли документацию и «выполнили иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего».

Фото: «Блокнот. Воронеж»