Члены Республиканской партии пока получают большинство в Палате представителей

CNN ведет онлайн репортаж о выборах в Палату представителей и Сенат США. Республиканцы, по предварительным данным, получили большинство в Палате представителей: 198 против 178 мест. В Сенате партии пока получают по 48 мест.

Чтобы получить большинство в Палате представителей, партии должны набрать 218 мест, в Сенате — 50. На голосование были поставлены все 435 мест в Палате представителей и 35 из 100 мест в Сенате. «Голос Америки»‎* уточнил, что на подведение итогов может уйти несколько дней.

Досрочно — лично или по почте — проголосовали больше 45 млн человек. По мнению аналитиков, общее число избирателей превысит показатели 2018 года в 115 млн человек.

В России внимание к нынешним выборам больше, чем обычно. Как пишет Reuters, в России ожидают победы республиканцев: они критиковали администрацию Байдена за выделение помощи Украине. Однако вчера посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд прибыла в Киев с неанонсированным визитом и подчеркнула, что независимо от итогов выборов Америка едина в поддержке Киева.





*«Голос Америки»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.

