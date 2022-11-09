Close

#Новости

Песков прочитал лекции для пресс-секретарей на Донбассе

09.11.2022

Сегодня, тем не менее, он был в Москве

Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко рассказал о поездке пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова на Донбасс. Там он провел несколько лекций, сообщил «Коммерсант»‎. 

В лекциях участвовали представители СМИ и пресс-служб ЛДНР. Кириенко поблагодарил Пескова, который вернулся в Москву сегодня ночью. 

Сегодня пресс-секретарь Кремля рассказал, что со временем на Донбассе побывает и Путин, но пока точных планов поездки нет. А об участии президента России в саммите G20 проинформируют чуть позже. 

После закрытия весенней сессии Госдумы депутатов призвали отправиться на Донбасс в командировки. Прислушался к призыву председатель Госдумы Вячеслав Володин. Кириенко побывал в Херсоне в октябре. 



×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.