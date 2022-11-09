Несовершеннолетняя дочь Пригожина стала владелицей отеля в Петербурге

«Можем объяснить»‎ выяснил, что младшая дочь Евгения Пригожина Вероника в 17 лет стала единственным учредителем ООО «Ред Старс». Компания владеет одноименным отелем в Санкт-Петербурге, в 10 минутах от Мариинского театра.

Отель открыли в 2012 году, позже он вошел в десятку самых необычных гостиниц города.

Вероника Пригожина получила долю от АО «Континенталь». Часть ИНН Вероники совпадает с ИНН ее отца: они поучали документы в ФНС на Васильевском острове. Именно здесь зарегистрированы компании Пригожина — например, «Магазин купцов Елисеевых».

В соцсетях Вероника пишет, что родилась в 2004 году. Но согласно данным конных соревнований она родилась в 2005 году.

Вся семья Пригожина, кроме Вероники, находится под санкциями.

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