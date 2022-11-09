«Верстка»:‎ еще 19 отказавшихся от боев мобилизованных удерживают в подвале

«Верстка»‎ сообщила, что в поселке Зайцево Луганской области удерживают в подвале 19 мобилизованных из Подмосковья, отказавшихся возвращаться на передовую. Они были прикреплены к 423-му Ямпольскому мотострелковому полку. Ранее сообщалось, что в том же подвале могут быть 42 мобилизованных из Воронежской области.

Родственники рассказали, что их вывезли из Сватово, после того как те отказались возвращаться на передовую без оружия, обмундирования и командования.

Оказавшимся в заключении мужчинам от 21 до 47 лет. Всех их мобилизовали в конце сентября, а 30 сентября их привезли в Белгородскую область якобы на подготовку.

«На деле они разбили палатки в лесу в Белгородской области и жили там. Палатки, по его словам, были дырявые, они их латали. Там их не обучали, ничего. Никакого оружия там им не давали, еду тоже сами себе покупали. Через две недели, уже в середине октября, он нам позвонил и сказал, что их просят быстро собрать вещи и сейчас будут куда-то везти. Потом неделю от него не было никаких вестей», — рассказала сестра одного из мобилизованных Мария.

Резервистов вывезли на линию фронта у деревни Коломыйчиха, где они попали под минометный обстрел, писала «Медиазона»‎*. В их распоряжении были ржавые автоматы и саперные лопаты. По словам Марии, погибла половина подразделения. Командование убежало, мобилизованные скрывались в Сватово в разрушенном доме.

*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».