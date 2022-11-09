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#Новости

Вместо развития социальной сферы на Дальнем Востоке будут производить оружие

09.11.2022

Полпред президента поручил «освоить выпуск новой продукции для нужд спецоперации»‎

Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что поручил освоить выпуск новой продукции для нужд «спецоперации»‎. Минпром должен проработать вопрос, что и на сколько больше нужно производить.

«Мы для этого готовы внести изменения в госпрограмму развития Дальнего Востока, перебросить средства на объекты, которые помогут нам быстрее победить. Считаем, что и помимо той продукции военного назначения, которая на Дальнем Востоке производится, мы можем освоить выпуск новой продукции»‎, — цитирует Трутнева РИА «Новости». 

Один регион ДФО уже отчитался, что к концу года произведет партию квадрокоптеров. Ранее о планах производить беспилотники говорили в Приморье. 


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