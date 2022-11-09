Евгений Ройзман обратился в ЕСПЧ

«Вечерние ведомости»‎ сообщили, что политик Евгений Ройзман подал жалобу в ЕСПЧ на административное преследование. Его юрист Юлия Федотова рассказала, что он оспаривает преследование по статьям «дискредитация армии»‎ (ст. 20.3.3 КоАП) и «неуважение к власти»‎ (ст. 20.1 КоАП).

После того как Ройзмана оштрафовали по первой статье, силовики возбудили уголовное дело против политика.

Евгения Ройзмана задержали на 48 часов 24 августа по подозрению в «дискредитации армии»‎. Поводом стала фраза «вторжение в Украину». На следующий день суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Фото: URA.RU