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DW*: осужденного в Германии россиянина Вадима Красикова этапировали в другой регион

09.11.2022

Его российские власти планировали обменять на Бритни Грайнер и Пола Уилана

DW* сообщила, что Вадима Красикова перевели из тюрьмы в Берлине в другой регион. Официальных подтверждений нет, но возможно его готовят к обмену. 

Офицер спецслужб Красиков получил пожизненный срок за убийство чеченского командира в Германии. По одной из версий, перевод связан с безопасностью заключенного, а по другой — с возможным обменом. 

Красикова вместе с торговцем оружием Виктором Бутом предлагали обменять на Бритни Грайнер и Пола Уилана. Условия обмена подтверждали в МИД и СМИ. 

Как сообщил «Коммерсант»‎, осужденную за контрабанду запрещенных веществ на 9 лет колонии Бритни Грайнер перевели 4 ноября из СИЗО в колонию общего режима. 

Второго американского заключенного — Пола Уилана — в сентябре перевели в тюремную больницу. Сообщалось, что возможно обследование проводят перед обменом. Но с тех пор не было официальных сообщений об этом процессе. 


*DW Минюст России считает «иностранным агентом»‎. 



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