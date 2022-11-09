DW*: осужденного в Германии россиянина Вадима Красикова этапировали в другой регион

DW* сообщила, что Вадима Красикова перевели из тюрьмы в Берлине в другой регион. Официальных подтверждений нет, но возможно его готовят к обмену.

Офицер спецслужб Красиков получил пожизненный срок за убийство чеченского командира в Германии. По одной из версий, перевод связан с безопасностью заключенного, а по другой — с возможным обменом.

Красикова вместе с торговцем оружием Виктором Бутом предлагали обменять на Бритни Грайнер и Пола Уилана. Условия обмена подтверждали в МИД и СМИ.

Как сообщил «Коммерсант»‎, осужденную за контрабанду запрещенных веществ на 9 лет колонии Бритни Грайнер перевели 4 ноября из СИЗО в колонию общего режима.

Второго американского заключенного — Пола Уилана — в сентябре перевели в тюремную больницу. Сообщалось, что возможно обследование проводят перед обменом. Но с тех пор не было официальных сообщений об этом процессе.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом»‎.