Пророссийские власти Херсонской области сообщили о тяжелых боях

Пророссийский замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что сегодня украинские войска начали наступление сразу на нескольких направлениях.

ВСУ предприняли разведку боем на Посад-Покровском, Бериславском и Снигиревском направлениях. На последнем с утра шел тяжелый бой.

Помимо этого, по информации Стремоусова, ВСУ попытались прорваться, перекинув резервы из Висунска и Березнеговатого, они закрепились на северной окраине Снигиревки вдоль железнодорожных путей. Но позже он сообщил, что прорвать российскую оборону на Снигиревском направлении не удалось.

Он также утверждает, что ВСУ готовятся к новому наступлению и стягивают силы в этом районе.