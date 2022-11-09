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#Новости

Пророссийские власти Херсонской области сообщили о тяжелых боях

09.11.2022

Украинские войска наступают на нескольких направлениях

Пророссийский замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что сегодня украинские войска начали наступление сразу на нескольких направлениях. 

ВСУ предприняли разведку боем на Посад-Покровском, Бериславском и Снигиревском направлениях. На последнем с утра шел тяжелый бой. 

Помимо этого, по информации Стремоусова, ВСУ попытались прорваться, перекинув резервы из Висунска и Березнеговатого, они закрепились на северной окраине Снигиревки вдоль железнодорожных путей. Но позже он сообщил, что прорвать российскую оборону на Снигиревском направлении не удалось. 

Он также утверждает, что ВСУ готовятся к новому наступлению и стягивают силы в этом районе. 



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