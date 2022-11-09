Студенты из Казани уже месяц протестуют против закона о «пропаганде ЛГБТ»‎

Активисты демократического движения «Весна»* рассказали, что студенты Казанского федерального университета выходят на пикеты против закона о «пропаганде ЛГБТ». Госдума в первом чтении приняла новые штрафы и запреты на упоминание «нетрадиционных отношений» в прессе, Интернете и даже книгах и кино.
Студенты пикетируют центр города четыре недели подряд. Они рассказывают, что иногда к ним подходят провокаторы, однако молодые люди не прекращают протестовать против безумного закона.
*Движение «Весна» Минюст России считает «иностранным агентом», прокуратура требует его запретить.