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#Новости

Студенты из Казани уже месяц протестуют против закона о «пропаганде ЛГБТ»‎

09.11.2022

Они пытаются донести до россиян, что ЛГБТ-персоны — такие же граждане страны

Активисты демократического движения «Весна»‎* рассказали, что студенты Казанского федерального университета выходят на пикеты против закона о «пропаганде ЛГБТ»‎. Госдума в первом чтении приняла новые штрафы и запреты на упоминание «нетрадиционных отношений»‎ в прессе, Интернете и даже книгах и кино. 

Студенты пикетируют центр города четыре недели подряд. Они рассказывают, что иногда к ним подходят провокаторы, однако молодые люди не прекращают протестовать против безумного закона.



*Движение «Весна»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎, прокуратура требует его запретить. 


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