«Медиазона»‎*: МВД объявило в розыск главреда Republic*

UPD:
Источник «Коммерсанта» рассказал, что уголовное дело в отношении главного редактора издания Republic* связано с его публикациями о российской армии и власти. Дело по о «фейках про армию» возбудили еще в апреле (ст. 207.3 УК РФ).
Колезев сказал, что ничего не знает о деле против него.
«Чтобы много раз не отвечать одно и то же: понятия не имею, по какому делу, о возбуждении и розыске узнал из СМИ. Некоторое время назад меня предупреждали знакомые в России, что ФСБ заказывает экспертизы по некоторым моим публикациям (причем, как мне сказали, некоторые эксперты отказывались искать состав — спасибо им). Скорее всего, или фейки о ВС РФ, или дискредитация ВС РФ, конечно», — написал журналист в своем Telegram-канале.
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«Медиазона»* сообщила, что МВД объявило в федеральный розыск главного редактора Republic* Дмитрия Колезева.
Карточка розыска появилась в базе МВД, в ней указано, что против журналиста возбуждено уголовное дело, но не уточняется, по какой статье.
«ОВД-Инфо»* уточнил, что в марте журналист покинул Россию, а Роскомнадзор заблокировал Republic*.
*«Медиазону», «ОВД-Инфо» и Republic Минюст России считает «иностранными агентами».