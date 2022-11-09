«Медиазона»‎*: МВД объявило в розыск главреда Republic*

UPD:

Источник «Коммерсанта»‎ рассказал, что уголовное дело в отношении главного редактора издания Republic* связано с его публикациями о российской армии и власти. Дело по о «фейках про армию»‎ возбудили еще в апреле (ст. 207.3 УК РФ).



Колезев сказал, что ничего не знает о деле против него.

«Чтобы много раз не отвечать одно и то же: понятия не имею, по какому делу, о возбуждении и розыске узнал из СМИ. Некоторое время назад меня предупреждали знакомые в России, что ФСБ заказывает экспертизы по некоторым моим публикациям (причем, как мне сказали, некоторые эксперты отказывались искать состав — спасибо им). Скорее всего, или фейки о ВС РФ, или дискредитация ВС РФ, конечно»‎, — написал журналист в своем Telegram-канале.

***

«Медиазона»‎* сообщила, что МВД объявило в федеральный розыск главного редактора Republic* Дмитрия Колезева.

Карточка розыска появилась в базе МВД, в ней указано, что против журналиста возбуждено уголовное дело, но не уточняется, по какой статье.

«ОВД-Инфо»* уточнил, что в марте журналист покинул Россию, а Роскомнадзор заблокировал Republic*.



*«Медиазону», «ОВД-Инфо» и ‎Republic Минюст России считает «иностранными агентами»‎.