Politico: администрация Байдена убедила Зеленского назвать условия для переговоров

Politico пишет, что администрация Джо Байдена подтолкнула президента Украины Владимира Зеленского к формулированию условий для переговоров с Россией. При этом ранее принятый указ о невозможности переговоров с Владимиром Путиным в качестве российского президента больше не упоминался.

Зеленский обозначил в понедельник условия для возможных переговоров с Россией: гарантии, что бои не начнутся вновь, уважение к уставу ООН, восстановление территориальной целостности Украины, компенсации за нанесенный ущерб, наказание для виновных в военных преступлениях.

Киев смягчил свою позицию по переговорам после нескольких дней встреч Киева и Вашингтона, в том числе с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном. Салливан непублично встречался и с российскими чиновниками.