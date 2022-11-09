Патрушев проведет встречи с чиновниками в Иране

«Коммерсант»‎ сообщил, что секретарь Совбеза России Николай Патрушев прибыл в Тегеран. Он проведет переговоры с официальными лицами.

В сообщении местных агентств отмечают, что Патрушев прибыл по официальному приглашению секретаря Высшего совета нацбезопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани. Обсуждать стороны планируют развитие двусторонних отношений и международное сотрудничество.

По данным ISW (Институт изучения войны) Патрушев может обсуждать покупку у Ирана баллистических ракет.

Украинская сторона обвиняет Иран в поставках в Россию дронов. Иран признал, что продавал аппараты, но до начала боевых действий.

SkyNews сообщил, что Россия отдала Ирану образцы западного оружия в обмен на дроны-камикадзе, а также заплатила 140 млн евро наличными. В числе западного вооружения Москва передала Ирану британскую противотанковую ракету NLAW, американскую противотанковую ракету Javelin и зенитную ракету Stinger. Наличные и вооружение поступили в Иран в августе. Россия получила по сделке 160 беспилотников. Новая партия дронов обойдется еще в 200 млн евро.