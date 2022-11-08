258-й день боев: главное

Всего пострадали 16 462 человека, погибли 6 490 мирных жителей. Среди погибших 403 ребенка, ранено 745 детей. Больше всего гражданских — 3 298 — погибли в марте. В ООН также отмечают, что у них нет данных из некоторых районов с интенсивными боевыми действиями, поэтому число пострадавших может быть больше.

Журналисты «Можем объяснить»‎ выяснили, что потери российской армии в Украине могли составить около 16 тыс. погибшими. К таким выводам они пришли из-за суммы потраченных из бюджета «гробовых»‎: 166,2 млрд рублей ко 2 ноября. Данные они посмотрели в электронном бюджете. Они подчеркивают, что путинский указ о выплатах погибшим распространяется на сотрудников Росгвардии и Минобороны, наемники ЧВК и ЛДНР российским указом не учитываются. По последним данным Минобороны, озвученным 21 сентября, погибли в Украине 5 937 человек. При этом только по официальным сообщениям о смерти, выяснили ВВС и «Медиазона»‎*, погибших не менее 8 294 человека.

Мобилизованные и кадровые военные все чаще сообщают с фронта о тяжелых потерях. Последние сообщения поступали от военных 155-й бригады ТОФ из Приморского края, мобилизованных из Воронежской и Курской областей. Подразделение воронежских мобилизованных полностью разбили — потери составили больше 500 человек. Военнослужащие говорят о плохом командовании, обмундировании и обеспечении. Родственники требуют вернуть мобилизованных, если не домой, то хотя бы отвести с передовой. Некоторых резервистов отправляют на фронт в составе ЧВК «Вагнера»‎: такой случай был в Омской области. Но пока все ограничивается только видеообращениями. Власти говорят, что «принимают меры»‎. Приморский губернатор Олег Кожемяко и вовсе «опроверг»‎ данные о потерях: для этого опубликовал видео с мужчинами в военной форме, но с измененными голосами и скрытыми лицами.

В Киев с неожиданным визитом прибыла посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд. Как пишет CNN, она подтвердила единство американцев в поддержке Украины. Сегодня в США проходят выборы в Конгресс, и есть опасения, что смена парламента повлияет на поддержку Киева. Томас-Гринфилд подчеркнула, что в вопросе победы Украины едины НАТО, США, Европа. И обе американские партии поддерживают Киев.

Минобороны России объяснило, как будут выплачивать деньги мобилизованным. Выплаты будут зависеть от звания, а деньги — поступать с 10 по 20 число. Минимально резервист будет получать 195 тыс. рублей. Однако читатель ASTRA поделился данными о своей зарплате: он получил 1075 рублей за 1,5 месяца с момента его мобилизации.

ФСБ задержала девять украинцев, которые якобы готовили покушения на пророссийских чиновников в Бериславе Херсонской области. По данным спецслужбы, один из предполагаемых диверсантов подорвал себя, пытаясь скрыться от преследования. У задержанных изъяли взрывчатку и оружие.

Разведка Британии пишет, что Россия начала строительство оборонительных сооружений вокруг Мариуполя. Для этой цели на двух заводах производятся железобетонные пирамидальные противотанковые конструкции, известные как «зубы дракона». Такие сооружения установили между Мариуполем и селом Никольское, а также от северной части города до села Старый Крым. Здесь проходит ключевая логистическая линия российских войск. Укрепления планируют возводить также в Запорожье и Херсоне. Ранее создатель ЧВК «Вагнер»‎ Евгений Пригожин сообщал о создании таких линий в Луганской области, были подобные сооружения и в приграничных российских регионах. Спецслужбы заключают, что Россия прилагает значительные усилия для подготовки обороны за нынешней линией фронта, что вероятно предотвратит любое быстрое продвижение Украины в случае прорыва.