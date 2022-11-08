Русскоязычный рэпер Schokk с немецким гражданством запросил политическое убежище в РФ

Русскоязычный рэпер Schokk (Дмитрий Гинтер), поддерживающий боевые действия в Украине и имеющий немецкое гражданство, публично обратился в администрацию президента России с просьбой о политическом убежище. По его словам, в Германии против него возбудили уголовное дело за «публичную пророссийскую позицию и поддержку СВО».

«Я, Дмитрий Федорович Гинтер, 11 декабря 1980 года рождения, обращаюсь к вам за помощью. За мою публичную пророссийскую позицию и поддержку СВО на меня было заведено уголовное дело в Германии. Будучи гражданином Германии, я больше не могу туда вернуться», — написал он в своем Telegram-канале.

Schokk добавил, что с 2014 года публично поддерживал действия российских властей, и это стоило ему карьеры. По его словам, сейчас ему грозит «реальный срок» и «показательный публичный трибунал в немецких СМИ». По этой причине он обратился к российским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище в РФ.

Schokk является бывшим другом оппозиционно настроенного российского рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров)*. Оба музыканта оказались замешаны в скандале с коллегой по цеху Ромой Жиганом. 20 октября 2011 года Жиган вместе с друзьями совершил вооруженный налет на квартиру Федорова*. Тогда Мирона* вместе с рэпером Шокком вынудили встать на колени и извиниться «за неподобающее поведение». После извинений музыкантам дали по пощечине, засняв это на камеру. Год назад Oxxxymiron* выпустил клип на песню-исповедь «Кто убил Марка?», которую посвятил событиям тех лет. Именно этот инцидент дал начало затяжному конфликту между бывшими друзьями.

После начала боевых действий в Украине Oxxxymiron* публично выступил против действий российских властей. Артист покинул Россию и провел в ряде стран серию благотворительных концертов с лозунгом Russians Against War. Все вырученные средства он направил на нужды Украины.

В сентябре рэпер вернулся в Россию и выпустил клип на песню «Ойда», снятый на улицах его родного города Санкт-Петербурга. Свой новый трек Oxxxymiron* посвятил боевым действиям в Украине и политической ситуации в России. Остался ли исполнитель в России, неизвестно. Минюст РФ включил его в реестр «иностранных агентов» 7 октября.

*Мирона Федорова, известного под псевдонимом Oxxxymiron, российские власти считают «иностранным агентом».