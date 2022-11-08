Старовойт сообщил о попытке ВСУ сбросить взрывчатку на подстанцию Глушковской РЭС в Курской области

Украинские войска попытались сбросить с беспилотника самодельную взрывчатку на подстанцию Глушковской РЭС в Курской области. Об этом глава региона Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня ВСУ попытались сбросить с дрона самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС. Пострадавших нет, повреждения нанесены незначительные, на подачу электроэнергии это никак не повлияло», — написал он.

Спустя час Старовойт сообщил об атаке ВСУ «на курское приграничье». По его словам, один удар пришелся по селу Успеновка в Кореневском районе. Еще 28 прилетов пришлись по населенным пунктам в Суджанском районе — шесть ракет были выпущены по селу Гусево, оставшиеся 22 — по Плехово.

«Пострадавших и серьезных разрушений, к счастью, нет. Однако в Плехово повреждена кровля ангара, также в результате обстрела пострадали объекты энергоснабжения, из-за чего часть домов осталась без электропитания», — написал курский губернатор.

По его словам, на настоящий момент подача электроэнергии в Суджанском районе восстановлена.