Санитарный вертолет Ми-2 с пятью людьми на борту разбился в Костромской области

По меньшей мере один человек погиб, еще четверо пострадали при аварийной посадке санитарного вертолета Ми-2 в Костромской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Губернатор региона Сергей Ситников в своем Telegram-канале подтвердил информацию о четверых пострадавших. По его словам, травмы получили два фельдшера и два пилота. По данным ТАСС, вместе с экипажем и фельдшерами на борту находился один пациент — он погиб в результате крушения вертолета.

Вертолет Ми-2 выполнял полет из костромского города Шарьи по заданию санитарной авиации, утверждает Ситников. По его поручению к месту происшествия выехали пять бригад скорой помощи.

В настоящее время губернатор находится в аэропорту «Сокеркино». Он возглавил штаб по определению места аварийной посадки вертолёта. Специалисты смогли установить связь с одним из выживших фельдшеров.



