Родные мобилизованных воронежцев потребовали от властей рассказать им о судьбе их близких

Родные мобилизованных из Воронежской области требуют от властей рассказать им о судьбе их близких. Видеообращение воронежцев опубликовал телеканал «Дождь»*.

«Мы приехали в воинскую часть 91711 узнать про наших родственников — где они, что с ними. Никто нам этой информации не дал», — говорят родные солдат.

По их словам, мобилизованных воронежцев вывезли из части в Богучаре в белгородские Валуйки 5 октября. После этого местные власти не давали никакой официальной информации об их дальнейшей судьбе.

Супруга одного из мобилизованных рассказала «Дождю»*, что ее мужа вместе с сослуживцами бросили на передовую в Луганской области. В последний раз он выходил с ней на связь с 2 ноября. Тогда он рассказал, что его взвод попал под минометный обстрел и отступил, после чего ему и его сослуживцами пригрозили обвинением в дезертирстве. Сейчас ее муж вместе с другими мобилизованными из богучарской части находится в Зайцево Донецкой области. Там их держат в подвалах и запрещают звонить родным, утверждает собеседница телеканала.

О том же рассказывают родные мобилизованных из Курской области. Сегодня губернатор Роман Старовойт признал их отправку на передовую. Он встретился на базе Центра социального обслуживания «Участие» с родственниками мобилизованных курян и заявил, что «разделяет их боль и беспокойство».

«Верстка» сообщает, что родственники мобилизованных из Курской области вот уже два дня протестуют у зданий военной прокуратуры и администрации региона. Они требуют спасти их близких. Вчера на протесты вышли порядка 20 человек, сегодня — около 50. В конечном счете близкие солдат отправились на открытие дороги, где должен был присутствовать Старовойт. По данным издания, там губернатор и принял их.