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#Новости

В Индонезии считают, что Путин примет участие в саммите G20 в онлайн-формате

08.11.2022

Ранее пресс-секретарь Владимира Зеленского подтвердил его присутствие на саммите

Президент Индонезии Джако Видодо заявил, что его российский коллега Владимир Путин может принять участие в саммите лидеров «Большой двадцатки» (G20) в онлайн-формате. Его слова передает Reuters.

«Может быть, он попросит подключить его к встрече виртуально», — сказал Видодо.

Он добавил, что Путин и президент Украины Владимир Зеленский «приедут, если позволит ситуация». Ранее пресс-секретарь украинского лидера подтвердил его участие в саммите G20 в онлайн-формате.

Тем временем участие главы РФ все еще остается под вопросом. «Ведомости» сегодня сообщили, что Путин не будет присутствовать на встрече в Индонезии. По данным издания, российскую делегацию возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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