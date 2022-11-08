В Индонезии считают, что Путин примет участие в саммите G20 в онлайн-формате

Президент Индонезии Джако Видодо заявил, что его российский коллега Владимир Путин может принять участие в саммите лидеров «Большой двадцатки» (G20) в онлайн-формате. Его слова передает Reuters.

«Может быть, он попросит подключить его к встрече виртуально», — сказал Видодо.

Он добавил, что Путин и президент Украины Владимир Зеленский «приедут, если позволит ситуация». Ранее пресс-секретарь украинского лидера подтвердил его участие в саммите G20 в онлайн-формате.

Тем временем участие главы РФ все еще остается под вопросом. «Ведомости» сегодня сообщили, что Путин не будет присутствовать на встрече в Индонезии. По данным издания, российскую делегацию возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.