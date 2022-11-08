Старовойт признал отправку мобилизованных курян на передовую в Луганской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт признал отправку мобилизованных жителей региона на передовую. Он встретился на базе Центра социального обслуживания «Участие» с родственниками солдат и заявил, что «разделяет их боль и беспокойство».

«Встретился сейчас на базе Центра социального обслуживания «Участие» с родственниками курских мобилизованных, которых отправили из Воронежа 1 ноября на передовую. Пообщался с жёнами и матерями. Разделяю их боль и беспокойство. Всё, что в моих силах, сделаю, окажу максимальную поддержку через Минобороны. Уже организовал взаимодействие с МО РФ и военной прокуратурой», — сообщил он в своем Telegram-канале.

«Верстка» сообщает, что родственники мобилизованных из Курской области, которых бросили на передовую в Луганщине, вот уже два дня протестуют у зданий военной прокуратуры и администрации региона. Они требуют спасти их близких. Вчера на протесты вышли порядка 20 человек, сегодня — около 50. В конечном счете близкие солдат отправились на открытие дороги, где должен был присутствовать Старовойт. По данным издания, там губернатор и принял их.

Родственники мобилизованных также записали видеообращение к властям. По их словам, их близкие рассказывают им про «кучи трупов». Отступать у курян нет возможности, «потому что свои же их будут расстреливать», утверждают родные мобилизованных. Они также сообщают, что солдат отправляют туда, «куда не хотят идти контрактники, и чеченцы, и все «вагнеровцы», которые отказываются, самые спецы». При этом они обращают внимание на то, что у их мужчин нет боевого опыта.

Супруга мобилизованного курянина Николая Бирюкова сообщила «Верстке», что ее муж в последний раз выходил на связь 2 ноября. «Якобы они от кого-то прятались, но больше ничего не сказал — разговор длился буквально минуту. Большинство, кого забирали из части моего мужа, из нашей роты то есть, не выходят на связь», — рассказала женщина.

«Верстка» также опубликовала аудиозапись телефонного разговора мобилизованного курянина Алексея Пупынина с матерью. По данным издания, он позвонил родным вечером 7 ноября. «Нас уже считают без вести пропавшими, людей отправляют на убой. Мы подняли бунт, мы никуда не уходим. Мы здесь остаёмся. Это *** Минобороны. Помогите нам. Очень сложно. Мы не хотим быть мясом. Вооружения вообще нет. Работает артиллерия, но она бьёт не туда, просто рядом. У нас оружие 85 года. Эта броня осколками прошибается. У людей просто каски раздробило», — приводит «Верстка» слова солдата.

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта