В Херсонской области задержали девять украинцев, которые якобы готовили покушения на пророссийских чиновников

Федеральная служба безопасности (ФСБ) отчиталась о задержании девяти украинцев, которые якобы готовили покушения на пророссийских чиновников в оккупированной Херсонской области. По данным спецслужбы, один из предполагаемых диверсантов подорвал себя, пытаясь скрыться от преследования.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Херсонской области вскрыта и пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ, в задачи которой входило совершение террористических актов в отношении высокопоставленных членов военно-гражданской администрации Херсонской области», — сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Операция проходила в городе Борислав Херсонской области. Всего было задержано девять человек, часть из них схватили на улице, другую — в домах. ФСБ называет их кураторами сотрудников Службы безопасности Украины — Самира Шукюрова, Виктора Хомяка и Дмитрия Сидей. По данным российских спецслужб, они скрываются за пределами РФ. Включаются в эти пределы аннексированные украинские территории, не уточняется.

У задержанных изъяли более пяти кг пластида, электродетонаторы, исполнительные устройства, три готовых к применению самодельные бомбы, гранаты, стрелковое оружие и боеприпасы, а также специальные средства разведки, утверждают в ФСБ. Также в спецслужбе сообщили об обнаружении и обезвреживании заминированного автомобиля, «с помощью которого диверсанты планировали совершить покушение на сотрудников администрации».

Позднее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Херсонской области сообщил, что один из предполагаемых диверсантов «террористической ячейки СБУ» подорвал себя в Бериславе при попытке скрыться от преследования. По данным агентства, его сдали ранее задержанные члены «диверсионно-разведывательной группы».