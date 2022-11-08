«Солдатские матери» сообщили об отправке мобилизованных из Омской области на фронт в составе ЧВК «Вагнер»

Мать мобилизованного из Омской области утверждает, что ее сына и несколько других жителей региона включили в состав пригожинской ЧВК «Вагнер», вербующей заключенных на участие в боевых действиях в Украине. Об этом случае «Агентству» сообщила ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова.

Мать жителя Омской области сообщила, что его мобилизовали в конце сентября. Она утверждает, что в военном билете ее сына не поставили отметку о мобилизации — помимо того, что это противоречит закону, это позволило присоединить его к вооруженному формированию из ЧВК «Вагнер», которое состоит из завербованных заключенных. По словам женщины, группа, в состав которой включили ее сына, на тот момент уже находилась в зоне боевых действий в Луганской области. Кроме того, она утверждает, что несколько других мобилизованных из региона попали в ряды ЧВК «Вагнер» аналогичным образом.

Согласно указу президента России Владимира Путина, мобилизованных могут включить лишь в состав вооруженных сил страны, но не в ряды других вооруженных формирований. Кроме того, перед отправкой в зону боевых действий для будущих солдат должны организовать предварительную подготовку, а также обеспечить их экипировкой и оружием. Однако Мельникова сообщает, что в Союз комитетов солдатских матерей продолжают поступать сотни жалоб из регионов, в которых сообщается об отправке мобилизованных на передовую без должной подготовки и обмундирования.

«Агентству» не удалось связаться с семьей мобилизованного из Омской области: его родные пока не готовы говорить об этом публично. Тем не менее, со слов Валентины Мельниковой, мать солдата обращалась с жалобами в военную прокуратуру, военкомат и к властям Омской области, но ответа от них не получила.

В конце сентября Евгений Пригожин признал, что создал ЧВК «Вагнер» в 2014 году. Как пишет РИА «Новости», он лично занимался созданием группы. ЧВК «Вагнер» и лично Пригожина уже несколько месяцев обвиняют в вербовке и отправке в Украину заключенных из российских колоний.