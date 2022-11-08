Суд отклонил жалобу Владимира Кара-Мурзы* на возбуждение против него дела о госизмене

Мосгорсуд отклонил апелляцию оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы* на возбуждение против него уголовного дела о госизмене. Об этом сообщает SOTA со ссылкой на адвоката Вадима Прохорова, представляющего интересы Кары-Мурзы*.

В основу уголовного дела о госизмене, возбужденного в отношении Владимира Кара-Мурзы*, легли три его публичных выступления. Как отмечал адвокат политика Вадим Прохоров, их записи находятся в свободном доступе в интернете.

Первый эпизод — выступление Кара-Мурзы* в Лиссабоне 8 октября 2021 года. В нем он публично озвучил, что считает нелегитимными выборы в России. Следствие утверждает, что высказывания политика «создали угрозы конституционному строю и суверенитету Российской Федерации».

Второй эпизод произошел 29 октября 2021 года. Тогда Кара-Мурза* на церемонии вручения премии Норвежского Хельсинского комитета историку Юрию Дмитриеву в Осло заявил, что российское государство, преследуя и убивая своих граждан по политическим мотивам, осуществляет террор.

Третий эпизод связали с выступлением Кара-Мурзы* в марте 2022 года на слушаниях U.S. Helsinki Comission. Тогда политик рассуждал об «информационном железном занавесе» в России и необходимости его «разрушения». Он высказал мнение, что лишь таким образом граждане России смогут узнать правду о ситуации в Украине, а также о совершаемых там военных преступлениях.

Кара-Мурза* находится в СИЗО c апреля: весной его обвинили в распространении «фейков» про армию, а летом — в осуществлении деятельности «нежелательной организации». Как отмечает SOTA, в сумме ему грозит около 20 лет лишения свободы.

*Владимира Кара-Мурзу Минюст России считает «иностранным агентом».

