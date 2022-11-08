Военный комиссар Новоуральска мобилизовал единоросса, которому проиграл выборы в гордуму

В Свердловской области мобилизовали депутата гордумы Новоуральска от «Единой России» Дмитрия Захарова. Военным комиссаром этого города является самовыдвиженец Алексей Верхотуров, который в сентябре проиграл выборы единороссу.

Как сообщает портал Е1.ru со ссылкой на думу, 46-летнего депутата Новоуральска Дмитрия Захарова призвали на сборы в октябре. Его супруга заявила, что избиратели «были в шоке» и отправили жалобу президенту. Она уверена, что повестку ее мужу вручили из-за конфликта на работе.

«У него самый проблемный участок: сельские территории. Там есть начальник сельских населенных пунктов, у них и начался конфликт еще в первое его депутатство. Вот и думайте, зачем его мобилизовали», — сказала Захарова.

Военным комиссаром Новоуральска является Алексей Верхотуров — главный конкурент Дмитрия Захарова на выборах в гордуму. По итогам выборов, которые проходили с 9 по 11 сентября, выдвигавшийся от «Единой России» Захаров набрал 48,3% голосов, а Верхотуров — 27,2% голосов.