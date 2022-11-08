«Ведомости»: в России наблюдаются перебои с препаратом, жизненно необходимым пациентам с иммунедифицитом

Общество пациентов с первичным иммунедифицитом (ООПИД) и фонд «Подсолнух» сообщили о нехватке иммуноглобулина — препарата, содержащего иммунологически активную белковую фракцию и необходимого для борьбы против бактерий, вирусов и других возбудителей у людей с первичным иммунедифицитом. Об этом сообщают «Ведомости».

Проблемы с поиском иммуноглобулина подтвердил 141 человек из 200 участников опроса пациентской организации. Больше всего сложностей с получением препарата зафиксировали в Татарстане, Петербурге и в Краснодарском крае. Четверть (25%) респондентов заявили об отсутствии проблем с получением иммуноглобулина, остальные же утверждают, что в течение разного периода времени хотя бы раз столкнулись с проблемами при льготном обеспечении данным препаратом.

Тем временем, представитель Минздрава сообщил «Ведомостям», что с начала текущего года в гражданский оборот поступило около 388 тысяч упаковок иммуноглобулина. В ведомстве утверждают, что за весь 2021 год объем введенного в оборот препарата крови составил 441 тысяч упаковок.

«По данным системы мониторинга движения лекарственных препаратов, текущие остатки препаратов в медицинских и аптечных организациях, на складах производителей и дистрибуторов составляют 355 000 упаковок <...> Признаков дефицита на сегодняшний день нет», — заявил собеседник издания.

Рост объемов поступления иммуноглобулинов на рынок подтверждают данные RNC Pharma, обращают внимание «Ведомости». При этом директор по развитию аналитической компании Николай Беспалов подчеркнул, что при пересчете в дозы объем выпускаемого препарата не вырос, а, напротив, снился на ощутимые 12%.

