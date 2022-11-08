В Ленобласти прекратили административное дело о возбуждении ненависти в отношении 73-летнего активиста

Гатчинский районный суд Ленинградской области прекратил производство административного дела в отношении 73-летнего предпринимателя Александра Правдина, сообщает «Бумага». Его обвиняли в возбуждении ненависти по этническому признаку (ст. 20.3.1 КоАП РФ) за плакат с надписью «Русские, вы нелюди».

По данным «Бумаги», судья не нашла в действиях Правдина состава преступления, а потому прекратила производство административного дела в отношении него. Полиция составила на мужчину протокол о возбуждении ненависти по этническому признаку (ст. 20.3.1 КоАП РФ) за плакат с надписью «Русские, вы нелюди». Он вывесил его в июне в центральном сквере поселка Северский в Ленинградской области.

Помимо активистской деятельности, Правдин занимается выпуском антивоенный стенгазеты в Сиверском. Он распространял ее на территории построенного им четырехэтажного дома быта. По данным «Бумаги», мужчина рассказывал в ней об отключении воды, о деятельности «Единой России», а также о выступлениях президента России Владимира Путина.