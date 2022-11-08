Der Spiegel: в филиалах швейцарского банка UBS в Германии идут обыски

Немецкое издание Der Spiegel сообщило об обысках в филиалах швейцарского банка UBS во Франкфурте-на-Майне и в Мюнхене. Следователи полагают, что они связаны с делом об отмывании денег в отношении российского миллиардера Алишера Усманова.

Первые обыски по делу Усманова прошли в конце сентября — немецкая полиция обыскала 24 квартиры и дома, которые, как предполагается, принадлежат российскому олигарху Алишеру Усманову. По данным DW*, его подозревают в нарушении санкций ЕС, налоговых преступлениях и отмывании денег.

Как рассказал глава BKA Хольгер Мюнх, по делу проходят гражданин РФ (Усманов) и еще четыре человека, чьи имена не уточняются. Самого миллиардера обвиняют в том, что он, нарушая закон, распоряжался своими замороженными из-за санкций активами. Четверо других фигурантов обвиняются в пособничестве и подстрекательстве к нарушению закона, поскольку они предоставляли услуги по обеспечению безопасности или содействовали им и получали оплату. Иные детали немецкая прокуратура раскрывать отказалась.





*DW Минюст РФ считает «иностранным агентом».