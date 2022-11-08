Рассмотрение дела о запрете «Весны»* отложили до 22 ноября

Юристы «Первого отдела» сообщили о переносе рассмотрения дела о запрете «Весны»*. Сейчас адвокаты будут знакомиться с материалами дела, также есть время предоставить дополнительные доказательства. Следующее заседание состоится 22 ноября.
Сегодня юристы представили краткие возражения на иск прокуратуры, указав на полную безосновательность претензий и требований к движению «Весна». Копию искового заявления суд отказался предоставить юристам: на нем гриф «секретно».
«Мы считаем, что засекречивание искового заявления свидетельствует о злоупотреблении процессуальными правами со стороны прокурора Санкт-Петербурга», — отметили адвокаты.
SOTA уточнила, что засекречен не только иск, но и документы дела. Претензии к активистам адвокат Андрей Чертков охарактеризовал так: «Во всем виноват ФБК*. А в чем не виноват ФБК*, в том виновата «Весна»*.
Прокуратура требует запретить демократическое движение «Весна»* и признать его экстремистским. Ведомство отмечало, что «деятельность демократического движения направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя России, создаются условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране, формируется общественное мнение о необходимости смены власти». Массовые мирные акции ведут к нарушению прав и свобод граждан страны, считает прокуратура.
Нескольких активистов организации подозревают в создании организации, посягающей на конституционные права граждан.
*«Весну» Минюст России считает «иностранным агентом».
*ФБК власти России признали «экстремистской организацией» и запретили.