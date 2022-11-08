Пресс-секретарь Зеленского подтвердил его участие в саммите G20

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свое участие в саммите «Большой двадцатки» (G20) на Бали. Об этом пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров сообщил украинскому изданию «Суспiльне».

Никифоров подчеркнул, что вероятнее всего Зеленский будет присутствовать на саммите в онлайн-формате. Заявление пресс-секретаря украинского лидера прозвучало после новостей о том, что президент России Владимир Путин не будет присутствовать на встрече в Индонезии. По данным «Ведомостей», российскую делегацию возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

На прошлой неделе Владимир Зеленский на брифинге заявил, что не будет участвовать в саммите G20 на Бали, если на нем будет присутствовать президент России Владимир Путин. «Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер РФ будет участвовать, то Украина не будет участвовать», — цитирует Зеленского «Коммерсант»‎.

По поводу участия Владимира Путина в саммите до сих пор нет однозначной информации. В Кремле заявили, что российский лидер еще не определился. При этом в июне сообщалось, что Путин возглавит делегацию, однако позднее появилась информация, что его заменит премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

