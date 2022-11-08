Родственницы воронежских резервистов попросили вывезти их сыновей и мужей с фронта

В группе «Подслушано в Павловске»‎ появилось видеообращение родственниц мобилизованных из Воронежской области. Военные в конце прошлой недели сообщили о том, что их отряд практически полностью уничтожен под Макеевкой.

В группе отметили, что в соцсетях обращение не появилось бы, если бы женщин приняли и выслушали власти. Чтобы доказать, что они не распространяют «фейки»‎, они показали свои паспорта с российской пропиской.

По их словам, военнослужащих бросили на передовой. Потом они вышли из окружения и 16 человек прошли 140 км пешком — но командование заставило их снова вернуться на линию фронта.

«Мы, матери Павловского района, присоединяемся к воронежским матерям, чьи сыновья мобилизованы, и требуем соблюдения законов РФ о мобилизованных. Наши сыновья — не профессиональные военные, они всего лишь труженики простых и мирных профессий. Нам еще очень трудно понять, к какой части приписаны наши сыновья», — сказали женщины.

Письма с требованием вернуть их детей с передовой они отправили воронежскому губернатору Александру Гусеву, в военную прокуратуру, министру обороны Сергею Шойгу и Владимиру Путину. В районной администрации им сказали, что разбираются с ситуацией.