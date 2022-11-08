Военных из Норильска бросили в поле из-за «скопления мобилизованных»‎

Мобилизованных из Норильска 30 сентября разместили в поле под Омском: они жгли костры, чтобы согреться. Как объяснили в военной прокуратуре, их не удалось разместить в части из-за «скопления мобилизованных лиц».

«7*7»‎ рассказали, что запрос в военную прокуратуру об условиях размещения мобилизованных из Норильска направил Красноярский депутат Александр Глисков. В ведомстве ему подтвердили, что мужчин оставили в поле возле части: в ней мест не нашлось из-за «скопления мобилизованных лиц» из других регионов.

«Военная прокуратура внесла представление по поводу размещения мобилизованных в Омске. Речь о ситуации, когда прибывших из Красноярского края и других регионов парней разместили в поле, где им пришлось жечь костры, спать на земле и питаться чем придется», — сообщил Глисков.

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