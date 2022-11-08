Глава Приморья выложил видео с морпехами, которые жаловались на потери и командование

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко опубликовал видео якобы от морпехов из 155-й бригады ТОФ и добровольцев из отряда «Тигр». Мужчины в военной форме, чьи лица закрыты, а голоса изменены, опровергают большие потери у Павловки.

Мужчины на видео говорят, что только добрались до интернета и узнали, что «вы все за нас беспокоитесь»‎.





«В Павловке дела тяжелые, бои идут, тяжелые, идут потери, есть убитые и раненые. Но мы продолжаем давить противника», — сказал один из мужчин на видео.

Обращение морпехов из Приморского края появилось в ночь на 7 ноября. Они рассказывали о больших, бессмысленных потерях, жаловались на командование. Кожемяко сказал, что это «вброс украинских спецслужб»‎ и передал материалы в военную прокуратуру. После Минобороны сообщили, что в обращении военнослужащие завысили потери.



