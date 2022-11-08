Несколько десятков картин изъяли с яхты Алишера Усманова Dilbar

DW* со ссылкой на Süddeutsche Zeitung сообщили, что в Гамбурге полиция изъяла 30 картин с яхты Алишера Усманова Dilbar. На борту находились в том числе работы Марка Шагала.

Журналисты подчеркивают, что в связи санкциями Усманов обязан был уведомить власти о своих активах в стране, но не сделал этого. О картинах власти уведомил арт-консультант.

Судно Усманова с 2021 года стоит на капитальном ремонте на гамбургской верфи Bloom+Voss. Собственницей значится сестра бизнесмена Гульбахор Исмаилова. Она также под санкциями ЕС. С апреля 2022 года яхту заблокировали и перевели на верфь Lemwerder вблизи Бремена.

В сентябре прошли обыски на вилле Усманова в Баварии, это связано с делом против бизнесмена — его подозревают в укрывательстве от уплаты налогов на сумму в 500 млн евро, отмывании денег и нарушении закона о регулировании внешних экономических связей.

Сам олигарх отрицает, что имеет какую-нибудь недвижимость в Германии. Судно Dilbar формально принадлежит фирме Navis Marine Limited на Каймановых островах. DW* отмечает, что из-за яхты Dilbar Усманова могут привлечь за неуплату налогов дважды: за неуплату налога дарения и уплату за фрахт подобающую цену.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом»‎.