Reuters: Китай отменил видеообращение лидера ЕС на открытии торговой выставки

Reuters выяснили, что на открытии крупной торговой выставки в Шанхае должны были показать выступление президента ЕС Шарля Мишеля, но потом показ видеообращение отменили. В нем он критиковал «незаконную войну России против Украины» и призывал к снижению торговой зависимости от Китая.

Китайская международная выставка импортных товаров открылась в Шанхае в пятницу. Видеообращение Мишеля представили заранее, как того просила китайская сторона. Оно должно было стать одним из нескольких выступлений мировых лидеров и глав международных организаций. На выставке также выступил глава Китая Си Цзиньпин, президент Беларуси Александр Лукашенко, гендиректор ВТО и глава МВФ.

Но в конечном итоге речь Мишеля не показали. Помимо осуждения российской спецоперации он собирался призвать Китай сделать больше, чтобы положить конец кровопролитию. Мишель говорил о том, что Европа чрезмерно зависела от России в плане ископаемого топлива, что привело к торговому дисбалансу.