В Санкт-Петербурге повестку прислали срочнику, служившему на «Москве»‎

«Фонтанка»‎ сообщила, что в Санкт-Петербурге военкомат прислал повестку срочнику, служившему на крейсере «Москва»‎. Он считается пропавшим без вести.

Семья получила повестку от военкомата Фрунзенского района в конце октября, в день рождения срочника. На «Москве»‎ он служил корабельным поваром. В последний раз молодой человек выходил на связь с семьей в апреле. С тех пор он считается пропавшим без вести.

По версии Минобороны России, на крейсере «Москва»‎ начался пожар, а потом сдетонировали боеприпасы. Украинская сторона сообщала, что подбила судно. Российские власти признали погибшим только одного моряка, а 27 человек числились пропавшими без вести, 396 — эвакуированы. По суду с июня по сентябрь умершими признали еще 17 моряков.