Минздрав Новосибирской области сообщил, что в одном из кварталов Мариуполя «расплодились крысы и мыши». Жители жалуются на засилье клопов, пишет «Тайга.Инфо»‎*.

«Жители попросили о помощи, чтобы им травили мышей, крыс, тараканов. Крысы переносят блох и клопов, а это переносчики опасных инфекционных заболеваний. Клопы кусаются, бедные дети все в волдырях», — рассказала директор областного центра дезинфекции Олеся Черепанова.

Дезинфекторы из Новосибирска обработали в Мариуполе полтора десятка оставшихся многоквартирных домов. Часть из них разрушена и обуглена.

На прошлой неделе в Мариуполе появились транспаранты с просьбой о помощи: люди замерзают в полуразрушенных домах. Отопительный сезон пророссийские власти начали с трудом. В работу ввели 9 из 67 котельных.

*«Тайгу.Инфо»‎* Минюст России считает «иностранным агентом»‎.

Фото: Минздрав Новосибирска.