Две трети работодателей не будут выплачивать новогодние премии из-за экономии

РБК со ссылкой на результаты опросов «Работа.ру» и «СберПодбор» сообщает, что 63% работодателей не будут выплачивать новогодние премии сотрудникам. Результат оказался вдвое хуже, чем в прошлом году.

Опрос провели в сентябре 2022 года среди 1100 работодателей по всей России. Из 37% компаний, которые планируют выплатить премии, 21% будет поздравлять работников, а 16% направят поощрение только некоторым сотрудникам.

Из 63% работодателей, которые не собираются поощрять сотрудников по итогам года, чаще всего такое решение объяснили сокращением бюджетов и оптимизацией.