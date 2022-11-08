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#Новости

Две трети работодателей не будут выплачивать новогодние премии из-за экономии

08.11.2022

По сравнению с прошлым годом премии выдадут в два раза реже

РБК со ссылкой на результаты опросов «Работа.ру» и «СберПодбор» сообщает, что 63% работодателей не будут выплачивать новогодние премии сотрудникам. Результат оказался вдвое хуже, чем в прошлом году.

Опрос провели в сентябре 2022 года среди 1100 работодателей по всей России. Из 37% компаний, которые планируют выплатить премии, 21% будет поздравлять работников, а 16% направят поощрение только некоторым сотрудникам. 

Из 63% работодателей, которые не собираются поощрять сотрудников по итогам года, чаще всего такое решение объяснили сокращением бюджетов и оптимизацией.


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