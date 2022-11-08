Минобороны поддержало введение военной подготовки в школах и ПТУ

Замминистра обороны Валерий Герасимов высказался за введение начальной военной подготовки в школах и ПТУ. Как пишут «Известия»‎, позицию Минобороны он изложил в письме справедливороссу Сергею Миронову.

Миронов ранее обратился в Минобороны с предложением включить новый предмет в обязательную программу среднего общего образования. Герасимов в своем ответе подчеркнул «актуальность рассматриваемого вопроса»‎. Предмет «Начальная военная подготовка» он предложил ввести обязательным для программ среднего общего и среднего профессионального образования.

Изучать дисциплину планируют не менее 140 часов в последние два года обучения. Действующих преподавателей необходимо обучить, а в случае нехватки кадров — заменить педагогов отслужившими военными, в приоритетном порядке — участниками боевых действий.

Фото: gtrk-saratov.ru.