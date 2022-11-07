«Вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться»‎: Пригожин о выборах в США

Редакция Russia News пыталась выяснить у Евгения Пригожина, было ли новое вмешательство со стороны России в выборы в Конгресс США, которые пройдут 8 ноября.

Ранее США обвинили во вмешательстве в выборы структуры, связанные с Евгением Пригожиным.

«Я вам отвечу очень тонко, деликатно и прошу прощения, допущу определенную двусмысленность. Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень», — сообщил журналистам создатель ЧВК «Вагнер»‎.