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#Новости

«Вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться»‎: Пригожин о выборах в США

07.11.2022

Ответ на запрос о вмешательстве в американские выборы опубликовала его пресс-служба

Редакция Russia News пыталась выяснить у Евгения Пригожина, было ли новое вмешательство со стороны России в выборы в Конгресс США, которые пройдут 8 ноября. 

Ранее США обвинили во вмешательстве в выборы структуры, связанные с Евгением Пригожиным. 

«Я вам отвечу очень тонко, деликатно и прошу прощения, допущу определенную двусмысленность. Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень», — сообщил журналистам создатель ЧВК «Вагнер»‎. 


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