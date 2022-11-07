257-й день боев: главное

ВВС и «Медиазона»‎* подтвердили гибель 153 россиян в ходе мобилизации. Российские власти подтвердили смерть еще 14 человек, которые не доехали до фронта. Чаще всего из-за проблем с сердцем, несчастных случаев или алкоголя, до отправки в Украину погибли 35 человек. Однако журналисты отмечают, что реальный уровень смертей может быть больше: они искали только подтвержденные сообщения.

и «Медиазона»‎* подтвердили гибель 153 россиян в ходе мобилизации. Российские власти подтвердили смерть еще 14 человек, которые не доехали до фронта. Чаще всего из-за проблем с сердцем, несчастных случаев или алкоголя, до отправки в Украину погибли 35 человек. Однако журналисты отмечают, что реальный уровень смертей может быть больше: они искали только подтвержденные сообщения. Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящий момент в зоне боевых действий в Украине около 80 тыс. мобилизованных, 50 тыс. из них уже принимают участие в боях. Три дня назад он оценивал число мобилизованных на фронте в 49 тыс. человек. Минобороны при этом еще на прошлой неделе говорило о 87 тыс. мобилизованных на передовой.

За последние два дня появилось уже третье сообщение в прессе о возможных переговорах Киева и Москвы. Теперь о том, что США и НАТО допускают возобновление мирных переговоров, пишет итальянская газета La Repubblica. Однако это должно произойти после освобождения Херсона. Ранее The Washington Post и The Wall Street Journal писали о секретных контактах США и советников российского президента, а также о просьбах к Киеву пересмотреть публичный отказ от переговоров с Путиным и показать открытость к дипломатическому процессу. Михаил Подоляк, советник президента Украины, написал: «Важно: Украина никогда не отказывалась от переговоров. Наша позиция известна и открыта. Во-первых, вывод войск с нашей территории, во-вторых — все остальное. Путин к этому готов? Конечно, нет. А раз так, то по нашей конструктивной оценке мы будем говорить со следующим лидером России»‎.

Минобороны РФ опровергло информацию морских пехотинцев 155-й бригады о «высоких бесполезных потерях в людях и технике» в ходе «тщательно спланированного наступления».

«За счет грамотных действий командиров подразделений потери морпехов за данный период не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй. При этом потери противника по линии боевого соприкосновения бригады в среднем составляют 7 к 1, а на отдельных участках 9 к 1 в людях и технике», — говорится в заявлении.

Обращение военнослужащих 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота о серьезных потерях и плохом командовании распространилось в сети этой ночью. После этого губернатор Приморского края Олег Кожемяко в видеообращении рассказал, что связался с командирами бригады, и оказалось, что военнослужащие завысили потери. Солдаты при этом жаловались и на командиров.

«Важные истории»‎** подсчитали, что российские регионы выделили на поддержку боев в Украине как минимум 22,6 млрд рублей. В эту сумму вошли компенсации семьям погибших, суммы на поддержку добровольцев и контрактников, а также расходы на мобилизацию. В 50 регионах России, где доступны данные, местные власти потратят на войну как минимум 22,6 миллиарда рублей. При этом не учитываются расходы на восстановление «присоединенных»‎ украинских территорий.

В Донецкой области в поселке Завитне Бажання 21 мобилизованного удерживают в новой тюрьме для отказников. Об этом The Insider ** сообщили жены и матери военнослужащих. Мужчинам угрожают расстрелом и отправкой на передовую.

ВВС подсчитали, что под Мариуполем с июня прибавилось более полутора тысяч новых могил. Такие данные журналисты получили с помощью спутниковых снимков компании Maxar. С начала боев в городе появилось более 4600 могил.

Разведка Британии пишет, что по словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Россия потеряла в Украине в два раза больше самолетов, чем в афганской войне: 278 единиц против 119. Отсутствие у России превосходства в воздухе, вероятно, усугубляется плохой подготовкой, потерей опытных экипажей. Это вряд ли изменится в ближайшие несколько месяцев.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что российские чиновники начали отказываться от ядерной риторики: они поняли, что это не приведет Украину к отступлению и переговорам.

*«Медиазону»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.

**The Insider и «Важные истории»‎ российские власти считают «нежелательными организациями»‎.