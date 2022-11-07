Издание «Новый Фокус» заподозрили в возбуждении ненависти либо вражды в отношении силовиков

Прокуратура хакасского города Абакан возбудила административное дело о возбуждении ненависти либо вражды (ст. 20.3.1 КоАП) в отношении интернет-журнал «Новый Фокус», сообщает «Новая Газета. Европа». Главным редактором издания является Михаил Афанасьев, который проходит обвиняемым по уголовному делу о распространении военных «фейков».

Как сообщает «Новая Газета. Европа» со ссылкой на адвоката Владимира Васина, административное дело возбудили на основании проверки ФСБ текстов «Нового Фокуса», в которых критикуется работа силовиков. Эксперты обнаружили в них «признаки, направленные на формирование или поддержание интолерантных установок в отношении сотрудников правоохранительных органов». Учредителю издания может грозить штраф до 500 тысяч рублей.

«Новая Газета. Европа» отмечет, что срок привлечения к ответственности по статье 20.3.1 КоАП составляет один год. При этом тексты, которые были привлечены к материалам дела, датируются сентябрем 2018 — маем 2021 годов.

Афанасьев содержится под стражей с апреля. Ему вменяют распространение «фейк-ньюс» о вооруженных силах РФ с использованием служебного положения (ч.2 ст. 207.3 УК РФ). Интересы журналиста в суде представляют адвокат от Центра защиты прав СМИ Елена Илюшенко и защитник от международной правозащитной группы «Агора» Владимир Васин.

Поводом для возбуждения уголовного дела стала публикация на сайте издания «Новый фокус», в которой говорилось о сотрудниках правоохранительных органов, отказавшихся участвовать в боях в Украине. После публикации этого текста в квартирах Афанасьева и его матери прошли обыски с изъятием документов, техники и носителей информации. Кроме того, следователи допрашивали его супругу.

Журналист Михаил Афанасьев прославился на всю Россию благодаря уголовному делу о «распространении в сети Интернет заведомо ложных сведений», которое на него завели за публикации о трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году. В конечном счете расследование прекратили «за отсутствием состава преступления».



