«Единая Россия» приостановила членство депутата Мирзоева, которому принадлежит клуб «Полигон» в Костроме

Президиум генсовета «Единой России» приостановил членство депутата областной думы Ихтияра Мирзоева, владеющего сгоревшим в Костроме кафе «Полигон». Об этом сообщается на сайте фракции в понедельник.

«Президиум генсовета «Единой России» приостановил членство депутата Костромской облдумы Ихтияра Мирзоева. Это сделано на основании решения партийной комиссии по этике и личного заявления депутата, который владеет сгоревшим кафе «Полигон», — говорится в сообщении.

При принятии решения об отстранении Мирзоева «Единая Россия» также приняла во внимание его «личное заявление с просьбой о приостановке членства, с которым он обратился в генсовет».

Пожар в ночном клубе «Полигон»‎ в Костроме произошел в ночь на 5 ноября. По официальным данным, в результате происшествия погибли 13 человек.

Этим утром Ярославский гарнизонный суд арестовал военнослужащего Станислава Ионкина до 5 января, пишет РИА Новости. Его подозревают в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, Ионкин, вернувшийся из Украины летом, выстрелил из сигнального пистолета в помещении кафе. Это стало причиной пожара. Ионкин живет в Асбесте, в Кострому приехал на медкомиссию после ранения.

Вчера суд арестовал и вторую фигурантку дела о пожаре в «Полигоне»‎ — руководителя ООО «Империал»‎ Наталью Беленогову. Она организовывала работу кафе и проходит по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Всего возбуждено три уголовных дела — третье о халатности. Сотрудники МЧС говорили, что не могли попасть в клуб: выходы были заперты, их пришлось взламывать болгаркой.