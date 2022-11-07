Краснов подписал приказы о создании прокуратур в аннексированных ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Генпрокурор РФ Игорь Краснов подписал приказы об образовании прокуратур в четырех аннексированных областях Украины. Об этом пресс-служба надзорного ведомства сообщила в своем официальном Telegram-канале в понедельник.

«Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов подписал приказы об образовании в системе прокуратуры России прокуратур Донецкой и Луганской Народных республик, Херсонской и Запорожской областей с целью организации надлежащего прокурорского надзора в образованных субъектах Российской Федерации», — говорится в сообщении.

На заседании 4 октября Совет Федерации одобрил законы о присоединении к России украинских регионов. Ранее, 2 октября, документы подписал президент России Владимир Путин, на следующий день — Конституционный суд и Госдума. Теперь в стране 89 субъектов, но их границы в Кремле до сих пор затрудняются назвать — российские войска до сих пор не смогли установить полный контроль ни в одном из них.

Регионы сохранили названия Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Первые два региона вошли в состав страны в границах, «установленных Конституциями на день их образования», оставшиеся — в границах, «существовавших на день принятия в Российскую Федерацию».