La Repubblica: США и НАТО не исключают возобновления переговоров между Украиной и РФ после освобождения Херсона

США и НАТО допускают возобновление мирных переговоров между Киевом и Москвой после освобождения Херсона от российских войск. Об этом пишет итальянская газета La Repubblica.

По данным издания, украинская армия должна выйти на правый берег Днепра и настаивать на прекращении огня с позиции силы. США якобы передали такое сообщение Евросоюзу и внушают эту мысль украинским властям.

Газета также обращает внимание на аналитические материалы НАТО, в которых возможное освобождение Херсона называется важной победой Киева с военной, политической и дипломатической точек зрения, а также поводом к мирным переговорам с Москвой.

Ранее The Washington Post со ссылкой на источники рассказал, что администрация Джо Байдена просит Киев пересмотреть публичный отказ от переговоров с Владимиром Путиным и показать открытость к дипломатическому процессу.

По данным издания, переговоры идут в частном порядке с украинскими чиновниками. Однако источники подчеркивают, что это нужно не для того, чтобы подтолкнуть Украину к переговорам, а для того чтобы сохранить поддержку со стороны мирового сообщества. Отказ Зеленского от переговоров с Путиным вызвал беспокойство некоторых стран Европы, Латинской Америки и Африки, которые особенно ощущают влияние конфликта.