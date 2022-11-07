«7х7»: мобилизованным в Коврове запретили покидать часть из-за возможного убийства

Мобилизованным в городе Коврове Владимирской области запретили выходить из воинской части. По предварительным данным, там могло произойти убийство, сообщает «7х7» со ссылкой на одного из резервистов.

Один из мобилизованных рассказал изданию, что командование объявило им об убийстве на вечерней проверке, после чего запретило покидать часть. По предварительным данным, преступление было совершено вблизи воинской части. По неподтвержденным данным, убитым является гражданский, а убийцей — призывник. Официальных комментариев по этому поводу пока нет.

