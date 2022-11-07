Путин: в зоне боевых действий в Украине находятся 80 тысяч мобилизованных

Президент России Владимир Путин заявил, что на настоящий момент в зоне боевых действий в Украине находится около 80 тысяч мобилизованных, 50 тысяч из них уже принимают участие в боях. Об этом глава РФ сообщил на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей в ходе рабочего визита.

«У нас сейчас тысяч 50 находится в боевых подразделениях. Остальные пока не принимают участия в боевых действиях. Но находится до 80 тысяч в зоне. Остальные все — на полигонах», — приводит «Интерфакс» его слова.

Путин обратился к региональным властям на всех уровнях «проявлять внимание» ко всем мобилизованным, «где бы они ни находились — на полигонах или же в зоне боевых действий.

Президент России Владимир Путин во время общения с волонтерами на Красной площади 4 ноября заявил, что число мобилизованных достигло отметки в 318 тысяч. При этом официально заявленный план предполагал мобилизацию 300 тысяч человек.

«У нас уже 318 тысяч [мобилизованных]. Почему 318 тысяч? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается», — приводит ТАСС слова президента.

Тогда же Путин отметил, что в зоне боевых действий якобы находятся 49 тысяч человек. При этом ранее министр обороны Сергей Шойгу утверждал, что боевые задачи «в зоне СВО» выполняют 87 тысяч резервистов из призванных 300 тысяч.

