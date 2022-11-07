Яшину* продлили заключение под стражей до 26 ноября

Оппозиционному политику Илье Яшину* продлили до 26 ноября меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает ТАСС со ссылкой на Басманный районный суд Москвы. Его обвиняют в распространении военных «фейков» (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

«Судом удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Яшина* до 26 ноября», — сказал собеседник агентства. Рассмотрение ходатайства проходило в закрытом от СМИ и слушателей режиме.

В ходе заседания в Басманном суде Яшин* выступил с речью, в которой обратился к пропагандистам и судьям. Он обвинил их в трусости и заявил, что считает их причастными к военной агрессии, развязанной Россией против Украины.

«Неужели вы не понимаете, что почти все беды нашей страны происходят от того, что суды даже не пытаются быть независимыми? Почему же вы так безропотно смирились с ролью политической обслуги Кремля? Неужели об этом вы мечтали, поступая на юридические факультеты своих вузов? Вы вообще о чём-нибудь мечтали?» — произнес Яшин*. Полная расшифровка речи оппозиционера опубликована в его Telegram-канале.

По версии следствия, Яшин* в апреле 2022 года в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил «заведомо ложные сведения» об убийствах мирных жителей в Буче. В СК считают, что оппозиционер знал, что фото- и видеоматериалы, «опубликованные киевским режимом», якобы являются «провокацией».

*Илью Яшина Минюст России считает «иностранным агентом».