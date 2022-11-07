Тамерлан Бигаев стал третьим фигурантом уголовного дела о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха»

Тверской районный суд Москвы заключил на два месяца под стражу журналиста Тамерлана Бигаева — он стал третьим фигурантом уголовного дела о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд и источник в правоохранительных органах.

«Бигаеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до конца декабря. Он подозревается по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере)», — сообщили агентству в суде.

Как утверждает ТАСС, Тамерлан Бигаев работал репортером светской хроники в Life. Тем временем Baza называет его одним из авторов Telegram-канала «Тушите свет». Также сообщается, что изначально журналист проходил по уголовному делу свидетелем, но после допроса его сделали подозреваемым.

Двумя другими фигурантами данного уголовного дела являются коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов и бывший главред Tatler Ариан Романовский Им предъявили обвинение в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет». Обоих поместили под стражу до 24 декабря.