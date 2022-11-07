Сенатор Нарусова отказалась комментировать информацию о возможном возвращении Собчак в Россию

Член Совета Федерации от Республики Тыва Людмила Нарусова отказалась комментировать «фейковые новости» о своей дочери Ксении Собчак. Ранее СМИ сообщили о возможном возвращении журналистки в Россию.

«Я не комментирую никакие фейковые новости о моей дочери и вообще ничего, что связано с ней…» — заявила сенатор в беседе с порталом «Москва 24».

Ранее РИА «Новости» сообщило, что Ксения Собчак вернулась в Россию. Очевидцы рассказали журналистам, что она перешла пешком через КПП «Бурачки»‎ в Псковской области. Эту информацию агентству ТАСС подтвердили источники, близкие к семье Собчак.

Сенатор Нарусова, беседуя с РИА «Новости» 2 ноября, заявила, что ее дочь планирует в ближайшее время вернуться в Россию. Она также подтвердила, что у Собчак есть израильский паспорт, который позволил ей пересечь литовскую границу.



Собчак покинула Россию в связи с задержанием ее коммерческого директора Кирилла Суханова и бывшего главреда Tatler Ариана Романовского. Им предъявили обвинение в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет». Обоих поместили под стражу до 24 декабря.



По данным ТАСС, правоохранительные органы имели постановление следователя о задержании Собчак, но ей удалось скрыться. Чтобы запутать оперативников, она купила билеты сначала в Дубай, потом в Турцию, а в итоге пешком перешла литовскую границу в Беларуси. В итоге выяснилось, что журналистка не имеет никакого статуса по данному уголовному делу.